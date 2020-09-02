Hakkari'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya bir darbe dahaHakkari Çukurca'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat bulundu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
31 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak Mevkisi'nde gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildiği bölgede arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtilerek yapılan aramalarda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 şarjörlük, susturucu, 105 adet 5.56 milimetre fişek, el telsizi, 2 radyo, alıcı-verici cihaz, güneş enerjisi paneli, akü, 2 akımölçer, 3 sırt çantası, panço, 7 elektrikli fünye ve 2 kilogram C-3 plastik patlayıcı bulunduğu belirtildi.