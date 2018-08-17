THY - Trabzon
0553 313 94 23

Hakkari’de terör operasyonu: 2 sığınak ve bir mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınak ve bir mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:20
Hakkari’de terör operasyonu: 2 sığınak ve bir mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda 16 Ağustos 2018 günü Yüksekova ilçesi Eski Urşe Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen 2 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet boş makineli tüfek mayonu, 480 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 2 adet roket sevk fişeği, 1 adet makineli tüfek çatal ayağı parçası, 2 adet araç tipi akü, 20 metre kablo, 26 adet büyük pil, 26 adet elektrik bandı, 5 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 1 adet gaz lambası, 1 adet şemsiye, 3 çift ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:20
  1. Hakkari
  2. terör
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Şişli'de cinayet! 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
    1. İstanbul Şişli'de cinayet! 3..
    2. Sararmış yastık kılıfların temizliği..
    3. Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için..
    4. Bebek eşyalarının temizliğine dikkat!
    5. GS Emre Akbaba'yı renklerine kattı
    6. Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a..
    7. Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    8. Diyafram yüksekliği nedir?
    9. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    10. Çırpma telinizi böyle temizleyin!
    11. TSK'dan Kandil'e operasyon!
    12. Yapışkan etiketleri çıkarmak bu..
    13. Çocuğun eşya fırlatma davranışı nasıl..
    14. Bursa'da korku dolu dakikalar! İki..
    15. Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da..
    16. Borsa, günü yükselişle kapattı
    17. Çocuğunuz kıyafetlerini giymek..
    18. Çorum'da 2 tonluk 'Babayiğit'in..
    19. Hamileyken çikolata yemek bebeğin..
    20. Çocuklara özgüven kazandırmanın yolları
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi