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Hakkari’de şehit uğurlama töreni

Hakkari’de keşif gözetleme faaliyeti görevini yaparken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu şehit düşen asker törenle memleketi Adana’ya uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:55:32 -
Hakkari’de şehit uğurlama töreni

Hakkari’de keşif gözetleme faaliyeti görevini yaparken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu şehit düşen asker törenle memleketi Adana’ya uğurlandı.


2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan ve 12 Mayıs günü saat 01.26 sıralarında Gezgin Tepe Üs Bölgesinin doğusunda keşif ve gözetleme faaliyeti görevini icra eden Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır’ın başına şarapnel parçası isabette etti. Ağır yaralı olara Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştü.


Şehit Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkan Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.


Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün yaptırdığı duanın ardından şehidin naaşı memleketi Adana’ya uğurlandı.

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