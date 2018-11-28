THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Şemdinli'ye bağlı Altınsu köyü Serdal Deresi mevkisinde düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisin kırsal alana düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait roketatar mühimmatı, silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo ve dinamit lokumu ele geçirilirken, bir sığınak da tespit edilerek kullanılmaz hale getirldi. 

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Serdal Deresi mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda arazi aramalarında roketatar mühimmatı, 6 pil bloğu, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 içi dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 7 anti-tank roketatar mühimmatı, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 63 adet (her biri 230 gramlık) dinamit lokumu ve 6 voltluk küçük akü ele geçirildi. Operasyonlarda doğal mağara şeklinde bir sığınağın tespit edildiği, sığınak girişinde tuzaklanmış 1 adet el bombasının da imha edildiği belirtildi.

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
  1. Hakkari
  2. Şemdinli
  3. PKK Operasyonu
  4. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa etti?
    1. Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa..
    2. İYİ Parti kurucu üyesi istifa etti
    3. 3600 ek gösterge 7 Aralık'ta masaya..
    4. Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor
    5. 40 jet Rusya'ya karşı havalandı!..
    6. Doktor da şaşırdı! Karın ağrısıyla..
    7. Bakanlık çalışanları FETÖ'den..
    8. Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı
    9. TGC yandaşlarını ödüle boğdu
    10. Bakan Gül açıkladı: 35 bin hükümlü..
    11. CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!
    12. Mehmetçik'i şehit eden terörist..
    13. İsrailli Tom'un hayali Selda Bağcan'a..
    14. "Dünya Kupası'nda olacağımıza..
    15. Voleyboldan disk atmaya geçti, beş..
    16. Cezaevi sakinleri özel çocuklar için..
    17. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı,..
    18. Hakkari'de PKK'ya ait silah ve..
    19. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?
    20. Darbe sanığının "duruşmayı uzatma"..
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi