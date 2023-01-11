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Yerel Hakkari'de kaçak 32 ton akaryakıt ele geçirildi
Yerel

Hakkari'de kaçak 32 ton akaryakıt ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gümrük kaçağı 32 ton akaryakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 15:33:00 -
Hakkari'de kaçak 32 ton akaryakıt ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, ilçedeki bir adreste yaptıkları aramada 32 bin litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın satılmasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

 

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