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Aktüel Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu
Aktüel

Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:34:44 -
Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da, Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı yapıldığı belirtildi.

Taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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