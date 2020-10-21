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Aktüel Hakkari'de hayvan kaçakçılarına 2 milyon 18 bin 444 lira ceza verildi
Aktüel

Hakkari'de hayvan kaçakçılarına 2 milyon 18 bin 444 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:55:16 -
Hakkari'de hayvan kaçakçılarına 2 milyon 18 bin 444 lira ceza verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de hayvan kaçakçılarına yönelik çalışmalarda 87 kişiye 2 milyon 18 bin 444 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "yasa dışı yollardan yurt dışına canlı hayvan çıkarılması" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

"Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında il sınırları içerisinde 1 Ocak ile 19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 397 küçükbaş ve 3 bin 132 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Hayvanların nakil işlemlerinde kullanılan 11 araç trafikten men edilerek sürücü ve araç sahipleri hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 38 bin 680 lira cezai işlem, gözaltına alınan 87 şüpheliye 2 milyon 18 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.

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