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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

01 Eylül 2019 Pazar 22:42
Hakkari'de bir terörist teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerce ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:42
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