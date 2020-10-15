Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yerleri tesbit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu teröristler iki masum sivili öldürmüşlerdi. Hakkari'de Kato Marinos'ta istihbarat neticesinde tesbit edilen teröristlere ,doğrudan operasyon ve tam isabetli darbe. 8 terörist öldürüldü. içimiz Soğumadı. Katillerin hesabı sorulacak. . " ifadelerini kullandı.