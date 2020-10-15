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Aktüel Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 07:54:00 -
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yerleri tesbit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu teröristler iki masum sivili öldürmüşlerdi. Hakkari'de Kato Marinos'ta istihbarat neticesinde tesbit edilen teröristlere ,doğrudan  operasyon  ve tam isabetli  darbe. 8 terörist öldürüldü. içimiz Soğumadı. Katillerin hesabı sorulacak. . " ifadelerini kullandı.

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