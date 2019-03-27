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Hakkari’de 35 spor kulübüne malzeme desteği

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından 14 branşta 35 takıma spor malzemesi dağıtıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
Hakkari’de 35 spor kulübüne malzeme desteği

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından 14 branşta 35 takıma spor malzemesi dağıtıldı.


Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediye Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı spor kulüplerine spor malzemesi dağıtım töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda yapıldı. Törene Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Vali Yardımcısı ve Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, 14 branştan 35 takım ile 826 sporcu katıldı.


Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, 14 branşta 35 takımdaki 826 sporcuya ihtiyaç kapsamında spor malzemesi desteğinde bulunan Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediye Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.


Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise, Hakkari’de çok başarılara imza atan spor kulüplerinin bulunduğunu belirterek, spora olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Epcim, “Sporda olduğu gibi her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Spora kat kat destek vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Spora olan desteklerinden dolayı valim ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Vali İdris Akbıyık ise, Hakkari’de 10 bin civarında lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, başarıların devamını dileyerek spora olan desteklerinin süreceğini söyledi.


Vali Akbıyık ve beraberindekiler, 35 spor kulübünün stantlarını dolaşarak malzemelerini kontrol edip hayırlı olmasını diledi. Malzeme töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
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