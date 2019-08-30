Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yılı törenle kutlandı. Atatürk anıtına belediye çelengini ise zabıtalar sundu.

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı’na Valilik ve Garnizon komutanlığı çelengi sunuldu. Daha sonra Hakkari Belediye Başkanlığı çelenginin anıta sunulması için anons yapıldı. Ancak Hakkari Belediyesinden herhangi bir yetkili katılmadığı için belediye çelengini zabıta memurları anıta sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Teğmen Tayfun Karaoğlan, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmayla devam etti. Program Vali İdris Akbıyık’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu. Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, BARO Başkanı Av. Zeydin Kaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şemdinli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı

(Fotoğraflı)

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kaymakam makamında tebrikleri kabul etti. Programa, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Cumhuriyet savcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Şemdinli Ak Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çukurca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı

(Fotoğraflı)

HAKKÂRİ (İHA) - Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk büstüne çelenklerin sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı. Program, ÇukurcaKaymakamı Murat Öztürk’ün kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesi ile son buldu.

Programa, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar,ve diğer protokol üyeleri katıldı.