  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:17:58 -
Hakkari'de 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 24 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalarda şüpheli bir kişinin üst araması yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş, 1 kişi gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucuyla ilgili olarak TCK madde 188 kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı