HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 24 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalarda şüpheli bir kişinin üst araması yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş, 1 kişi gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucuyla ilgili olarak TCK madde 188 kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir.''