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Yaşam Hakkari Yüksekova'da baraj gölü dondu
Yaşam

Hakkari Yüksekova'da baraj gölü dondu

Hakkari'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Baraj Gölü buz tuttu. Yüzeyi buz tutan baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 19:20:00 -
Hakkari Yüksekova'da baraj gölü dondu

Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu.

Donan baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluştu.

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