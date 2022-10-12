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Ekonomi Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Hakkari Üniversitesi’nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri ilanla duyurulan kadrolarına öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:02:00 -
Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 6 (altı) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını  1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, 10.10.2022 tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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