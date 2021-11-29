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Ekonomi Hakkari Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

Hakkari Üniversitesi akademik kadro alıyor

Hakkari Üniversitesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:45:00 -
Hakkari Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 23 ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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