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Hakkari şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:59:34 -
Hakkari şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.


Hakkari merkeze bağlı köylerdeki ahırlarda kışı geçiren koyun sürüleri havaların ısınmasıyla yayla yolunu tuttu. Bu sürülerden biri de dün gece saatlerinde Sümbül Mahallesi Hakkari-Van Bulvarı üzerinden kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası’na çıktı. Gece saatlerinde Depin mevkiinden ana caddeye çıkan koyunlar, Hakkari-Van Bulvarı üzerinden polis kontrolünde yayla yoluna çıkarıldı.


Çobanların kontrolündeki yüzlerce koyunun yoldan geçişi sırasında trafik polisleri de sürünün önünden ve arkasından ilerleyerek trafikte güvenliği sağladı.


Sürünün şehirden geçişi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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