Hakk’a yürüyen Doç. Dr. Durak Pusmaz kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en köklü kurumlarından biri olan Haseki Eğitim Merkezi’nde binlerce müftü ve vaiz yetiştiren, ilmi derinliği ve mütevazı kişiliğiyle tanınan usta ilahiyatçı Doç. Dr. Durak Pusmaz, 15 Ocak 2026 tarihinde geride devasa bir eser külliyatı ve gözü yaşlı binlerce talebe bırakarak ebediyete irtihal etti.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinden başlayan ve Üsküp’ten İstanbul’a kadar uzanan bereketli ömrünü Kur'an ve Sünnet hizmetine vakfeden Pusmaz’ın vefat haberi, sadece akademik çevrelerde değil, tüm İslam dünyasında derin bir hüzne yol açtı.

Özellikle Hadis ve Tefsir alanındaki yetkinliğiyle bilinen, "Übey İbn Ka‘b" üzerine yaptığı çalışmalarla literatüre giren Pusmaz'ın ani vedası, Diyanet teşkilatında yerinin doldurulması zor bir boşluk yaratırken; yetiştirdiği öğrenciler onun "yaşayan bir kütüphane" ve "örnek bir şahsiyet" olduğunu vurgulayarak yas tutuyor.

Durak Pusmaz’ın ilimle dolu 77 yıllık hikayesi!

1949 yılında bir köy evinde başlayan ve Türkiye’nin en saygın ilahiyatçılarından biri olma mertebesine ulaşan Doç. Dr. Durak Pusmaz’ın vefatı, onun hayat hikayesindeki azim ve kararlılığı bir kez daha gündeme taşıdı.

Hafızlığını memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan ve kariyer basamaklarını müftülükten müşavirliğe, hocalıktan akademiye kadar tırnaklarıyla kazıyarak çıkan Pusmaz, Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğü döneminde gerçekleştirdiği reformlarla adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

Makedonya’da Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptığı yıllarda Balkanlar’daki soydaşlarımızın manevi hayatına dokunan, emekliliğinde bile kalemini elinden bırakmayarak 100’den fazla makale ve onlarca kitap kaleme alan değerli hocanın vefatı, Türk-İslam ilim geleneği için telafisi imkansız bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

Geride dev bir miras bıraktı

Sadece bir hoca değil, aynı zamanda üretken bir yazar olan Doç. Dr. Durak Pusmaz, arkasında "Muvatta Tercemesi"nden "Ailede Mutluluk Prensipleri"ne kadar geniş bir yelpazede paha biçilemez eserler bıraktı. Özellikle "Peygamberimiz’le Bir Gün" ve "En Güzel Rehber Hz. Peygamber" gibi çalışmalarıyla Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını toplumun her kesimine sevdiren Pusmaz, ilmî makaleleriyle de akademik dünyaya yön vermeye devam ediyordu. Vefatıyla birlikte Şâmil İslam Ansiklopedisi'ndeki maddeleri ve dergilerdeki derinlikli yazıları yeniden inceleme altına alınan usta kalemin, İslam’ın güzelliklerini anlatma gayesiyle geçen ömrü, bugün taziye mesajları yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversite camiaları tarafından "bir ömre sığan bin ömürlük hizmet" olarak tanımlanıyor.

Doç. Dr. Durak Pusmaz'ın Öne Çıkan Eserleri:

Durak Pusmaz toprağa verildi

Bir dönem (2000-2003) Üsküp’te Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapan Drurak Pusmaz hoca dün hakkın rahmetine kavuştu.

Cenazesi, öğle namazını müteakip Fatih Camiinde kılınıp, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığında defnedildi.