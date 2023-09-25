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Hakimler artık aranmayacak! Psikolojisi bozuk bir hakimin uçağa bomba sokmayacağı ne malum?

Yeniakit Publisher
2023-09-25 10:07:00 -
Hakimler artık aranmayacak! Psikolojisi bozuk bir hakimin uçağa bomba sokmayacağı ne malum?

Havalimanında güvenlik noktasında üstü aranan hâkim Aykut Resuloğlu, ‘Hâkimler aranmamalı’ diyerek mahkemenin yolunu tuttu. Bakanlık, aranmamaları halinde uçağa alınmayacaklarını belirtti. Danıştay ise hâkimlerin artık üst araması yapılmayacağı kararını verdi.

Havalimanında güvenlik noktasında üstü aranan hâkim Aykut Resuloğlu, ‘Hâkimler aranmamalı’ diyerek mahkemenin yolunu tuttu. Bakanlık, aranmamaları halinde uçağa alınmayacaklarını belirtti. Danıştay ise hâkimlerin artık üst araması yapılmayacağı kararını verdi.

VAN İdare Mahkemesi Hâkimi Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018'de Bursa İdare Mahkemesi'nde görevliyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Kars Havalimanı'nda X-Ray cihazından geçiş yaptı. Güvenlik görevlisi üst araması yapmak isteyince, Aykut Resuloğlu hâkim olduğunu ve kanun gereği üstünün aranamayacağını ifade etti. Görevli ise kendisine verilen emrin bu şekilde olduğunu bildirince bir olay yaşanmaması için üstünün aranmasına müsaade eden hâkim, konuyu polislere bildirip sonrasında Danıştay'da dava açtı. Resuloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM); diğer tüm yolcular gibi hâkim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri kuralının "hâkimler bakımından" iptalini istedi.

'UÇAĞA ALINMAZ'

Davalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise savunmasında, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda hâkim ve savcıların üzerlerinin aranamayacağına ilişkin hükmün uluslararası standartlarla uyumlu olmadığını, ayrıca bu yasağın hâkim ve savcıların suç isnadı altında bulunduğu durumlarda, dolayısıyla "adli aramalar"da geçerli olduğunu, havaalanları güvenlik kontrol noktalarında yapılan aramaların yakın bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılan "önleme araması" niteliğinde olduğunu, önleme aramalarında böyle bir yasağın söz konusu olmayacağını belirtti. Bakanlık; hâkim ve savcıların arama yapılmasını istememeleri halinde, rızaları dışında arama yapılamayacağını ancak bu durumda güvenlik kapılarından geçirilmeyerek uçağa alınmamaları gerektiğine dikkat çekerek dava konusu üst aramasında hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Danıştay 10. Dairesi dosyadaki incelemesini tamamladı. Daire, "Hâkim ve savcıların aranması" konulu genel yazısında hukuka uygunluk bulunmadığını, dava konusu düzenleyici işlemin yalnızca "hâkimler" yönünden iptaline karar verdi. Oy çokluğu ile verilen karara dairenin başkanı şerh düştü. Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, mevzuatta hâkim ve cumhuriyet savcılarının sivil hava meydanlarında gerçekleştirilecek önleme aramalarından muaf tutulacağına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığını, bu kişiler için de kanun maddelerinin uygulanması gerektiğini belirterek dairenin kararına katılmadı. Bu karar göre hâkimlerin artık üst araması yapılmayacak.

MAHKEME SORGULANMALI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin kurallarına aykırı olan bu karar yeniden ele alınmalı. Başta hakim olmak üzere mahkeme ve danıştay bu karar sebebiyle soruşturulmalı.
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