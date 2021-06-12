Hâkimden aileyi kurtaracak formül

Yavuz Selim İstanbul

Sahadan gelen yargı mensupları, sözde kadın derneklerinin ideolojik bağnazlıklarının aksine aileyi kurtarmanın hukuki formülünü açıklıyor. TBMM’de oluşturulan komisyonda sunum yapan TBMM Komisyonu’nda konuşan Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Hakim Yılmaz Çiftçi, aileyi olumsuz etkileyen hukuki yanlışlara karşı mühim önerilerde bulundu. Çiftçi’nin sunumu Mor Çatı kurucularından HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nu rahatsız etti.

Pansuman gibi

Şiddet vakalarının ana sebeplerinin teşhisi için TBMM’de oluşturulan TBMM’deki “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda, aileleri problem yumağına dönüştüren hukuki yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin reçete gibi tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Daha önce TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın “zinanın değil evliliğin özendirilmesi”, “genç evliliklerin önündeki engellerin kaldırılması” yönündeki sunumunun ardından, sahadan gelen yargı mensupları da aileyi kurtarmanın yolunu çiziyor.

TBMM Komisyonu’nda konuşan Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Hakim Yılmaz Çiftçi; 6284 sayılı kanun kapsamında verilen uzaklaştırma kararlarında delil ve belge aranması gerektiğini söylerken, hukukçu ve psikologlar eşliğinde Aile Arabuluculuğu sisteminin hayata geçirilmesi için düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Hakim Yılmaz Çiftçi, 6284 sayılı kanunla verilen uzaklaştırma kararlarının boşanma davalarında koz olarak kullanılıp istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

Haksız uzaklaştırma

Hakim Yılmaz, sözde kadın derneklerinin ideolojik bağnazlıkla yaptığı açıklama ve çıkışlarının aksine aileyi kurtarmanın hukuki formülünü anlattığı sunumunda, “Koruyucu tedbir kararı verebilmek için şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge hususu suiistimallere neden olmakta. Kolluk ya da savcılığa yapılan başvurularda beyanlar alınıyor, raporlar alınıyor, birtakım belgelerle evrak tamamlanıyor ama kişilerin doğrudan yaptığı başvurularda sadece iki satır bir dilekçeyle müracaat durumu söz konusu olmaktadır. Şahıs başvurularında şikâyet olgusuna ilişkin bilgi ve belge aranmalı” dedi.

Arabuluculuk sistemi

Aile arabuluculuğu sisteminin önemine vurgu yapan Hakim Yılmaz Çiftçi, “Aile arabuluculuğu kurumunun düzenlenmesi yerinde olacaktır. Hukukçu ya da psikologlar eşliğinde aile arabuluculuğu müessesesinin yürütülmesinin kabulü şiddetin önlenmesinde etkili bir çözüm olabileceği değerlendirilmektedir. En azından fiziki şiddet içermeyen konularda arabuluculuk müessesesinin olması meseleyi çözme anlamında yardımı olur” sözlerini sarf etti.

6284 sayılı kanunla delilsiz-belgesiz verilen uzaklaştırma kararlarının boşanma davalarında kullanılarak suiistimal edildiğine yönelik itirazlara değinen Hakim Çiftçi, “Boşanma davalarında 6284’ün uygulanması cezai boyutuyla delil olarak dikkate alınmamalı. Bu durumun tarafların boşanma davalarında kötü niyetle kullanılmasının da önüne geçebileceği değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

Rızaya hapis olmasın

6284 sayılı kanun gereği 1 aydan 6 aya kadar süreyle evinden uzaklaştırılan kocanın, hanımının talebiyle yeniden evine dönebilmesinin engellenmesinin yanlışlığına vurgu yapılan sunumda, şu sözler yer aldı: “Şiddet uygulayanın müşterek konuttan uzaklaştırma tedbirine rağmen, mağdurun rızasıyla ortak konutta yaşamaya devam etmesi, tedbir kararının ihlali olarak ya da verilen kararın ortadan kaldırılması sonucu gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet mağdurunun rızasıyla ortak konuta aldığı şahıs hakkında şikâyeti olmadığı hâllerde tazyik hapis cezasının uygulanmaması gerekir.”

HDP’li rahatsız

Daha önce TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın sunumunu provoke eden feminist Mor Çatı Vakfı kurucusu ve HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Hakim Yılmaz Çiftçi’nin konuşmasına da müdahale etti. HDP’li Kerestecioğlu, Hakim Çiftçi’nin önerilerinin 6284 sayılı kanunu çöpe atmak anlamına geldiğini öne sürerek, “Delil ve belge ararsanız kadın öldü, gitti” gibi tuhaf bir ifade kullandı.

