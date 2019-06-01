Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 22 Mayıs 2019'da yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

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