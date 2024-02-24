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Gündem Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
Gündem

Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-02-24 00:51:00 -
Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

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