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Ekonomi Hakim savcı adayı alımı ne zaman? Hakim ve savcı adayı sınavı ne zaman başvuru tarihi
Ekonomi

Hakim savcı adayı alımı ne zaman? Hakim ve savcı adayı sınavı ne zaman başvuru tarihi

Hakim ve savcı adayı sınavı nerede ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı, bin hakim ve savcı adayı alımı yapacağını duyurdu. Peki, hakim savcı adayı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-11 20:58:00 -
Hakim savcı adayı alımı ne zaman? Hakim ve savcı adayı sınavı ne zaman başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını açıkladı. Peki, yazılı sınav ne zaman?

Hakim savcı adayı alımı ne zaman? Hakim ve savcı adayı sınavı ne zaman başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.

Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

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