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"Hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe etmiyorum"

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Türkiye'de hakemlik müessesesi çok güvenilir bir müessesedir"- "Şiddete maruz kaldım ama bir karşılık vermedim. Türkiye'de en fazla kırmızı kart gören futbolcuyumdur, 22 kırmızı kart gördüm"- "Şiddet kendi kendine oluşmuyor, şiddetin ana sebeplerinden bir tanesi de kulüplerden sağlanan menfaatler. Tribüne oynamayın, işin doğrusunu oynayın. Hatta zaman zaman aynı takım taraftarları birbirlerine düşüyor"

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:49
"Hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe etmiyorum"

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye'de hakem kararlarının çok tartışıldığını belirterek, "Türkiye'de hakemlik müessesesi çok güvenilir bir müessesedir. Zaman zaman korkak kararlar vermelerine rağmen hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe etmiyorum." dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi'ndeki "Sporda Şiddetin Önlenmesi Fair Play ve 6222 Sayılı Yasa" başlıklı panelde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin yanı sıra gazeteci Şansal Büyüka, spor hukukçusu Rezan Epözdemir ve gazeteci Emrah Kayalıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Mustafa Denizli, şiddet olgusunun yalnızca Türkiye'ye mahsus bir hadise olmadığını ifade ederek, "Zaman zaman teselli bulduğumuz konular da oluyor. Dünya şampiyonluğu kazanmış ülkelerden biri olan Arjantin'de en köklü iki kulüp ikinci maçlarını oynayamadı. Bir ülke düşünün ki o maçı kendi ülkesinde oynatacak gücü kendisinde bulamadı." dedi.

Denizli, futbol dünyasında 50. yılını geride bıraktığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türkiye'de değişen birçok şey var. Futboldaki şiddet olaylarının saha içi ve dışında ölümlü vakalarını da yaşadık. Mesleğimde şiddetle ilgili bir şeyim olmadı. Şiddete maruz kaldım ama bir karşılık vermedim. Türkiye'de en fazla kırmızı kart gören futbolcuyumdur, 22 kırmızı kart gördüm futbolculuk hayatımda. Bu kartların tamamı hakem kararına olan isyanımdandır. Şimdi hakem kararları çok tartışılıyor ve gündemde. Türkiye'de, hakemlik müessesesi çok güvenilir bir müessesedir. Zaman zaman korkak kararlar vermelerine rağmen hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe etmiyorum."

"Türk insanı olarak takımlarımızı yarıştırmıyoruz, kendimizi yarıştırıyoruz." diyen Denizli, "Takım oynuyor ama ben kaybettim hissine kapılıyoruz. Bir ülke insanı kanundan ve devletin varlığından korkmuyorsa ya da yasalar işletilmiyorsa bu olaylar devam eder. Yıllarca bu ülkede hakemler onlarca polisin kalkanı altında sahayı terk etti. Kadına şiddet olayları her Allah'ın günü Türkiye'nin gündeminde. Şiddet ortadan kalkar mı, belki mümkün değil ama süreklilik arz etmemeli. Bizde maalesef süreklilik arz ediyor. Bunlar acı verici şeyler. Şiddet kelimesi ile futbolun birlikte anılması dünya üzerindeki az sayıda ülkelerden biri maalesef biziz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, şiddetin ortaya çıkmasında kulüp yöneticilerinin de payı olduğunu dile getirerek, "Şiddet kendi kendine oluşmuyor, şiddetin ana sebeplerinden bir tanesi de kulüplerden sağlanan menfaatler. Tribüne oynamayın, işin doğrusunu oynayın. Hatta zaman zaman aynı takım taraftarları birbirlerine düşüyor." şeklinde konuştu.

Deneyimli futbol adamı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya değinerek, "Karşılaşmayı iki kulübün başkanı birlikte izledi. Bu normal şey bize büyük bir olay gibi geldi. Bu ülkede daha önce rakibini alkışlayan kulüp başkanı neredeyse linç edildi. Emin olun Trabzon da kaybetseydi hiçbir hadise olmazdı. Bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Onlara da teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, 9. Boğaziçi Zirvesi'nde "Türk Futbol Ekolü Yaratmak" başlıklı bir konuşma yaptı.

Faruk Süren, Türk futbolunda genç milli takımların elde ettiği başarıların üst yaş kategorilerine yansıtılamadığını belirtti. Altyapıların ülke futbolunun gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Süren, "Türkiye'de altyapı sistemi kulüplere dayanan bir hadise. Her kulüp kendine göre yapabiliyor, bunun bir teşvike dayanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:49
  1. Faruk Süren
  2. Futbol
  3. Mustafa Denizli
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Şansal Büyüka

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