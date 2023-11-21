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Spor Hakan'ın mutlu günü
Spor

Hakan'ın mutlu günü

Yeniakit Publisher
2023-11-21 12:35:00 -
Hakan'ın mutlu günü

Inter'in yıldızı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 3'üncü kez baba oldu.

2017'de nikah masasına oturan Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelmişti.

Aralarındaki problemleri çözen ikili, kötü günleri geride bırakmıştı. İkili, şu sıralar dünyaya gelen üçüncü çocukları Asil Can ile mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü futbolcu, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğrafı yayınladı.

Çiftin Liya ve Ayaz adında iki çocukları daha bulunuyor.


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