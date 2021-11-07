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Medya Hakan Ural’ın neyi var? Hakan Ural ne hastası?
Medya

Hakan Ural’ın neyi var? Hakan Ural ne hastası?

Hakan Ural neden hasta oldu? Bir tv programında yorumculuk yapan Hakan Ural’ın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Hakan Ural’ın hastalığı ne?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:44:00 -
Hakan Ural’ın neyi var? Hakan Ural ne hastası?

Bir süredir ekranlarda olmayan Hakan Ural’ın sağlık sorununun ne olduğu, hangi hastalığa yakalandığı merak ediliyor. Peki, Hakan Ural’ın neyi var?

Hakan Ural’ın neyi var? Hakan Ural ne hastası?

Hakan Ural’ın hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Hakan Ural’ın koronaya yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken ünlü yorumcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Ural, “Bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüsler” ifadesini kullandı. Bu açıklama ise Hakan Ural’ın koronaya yakalanmadığını ancak farklı bir sorunla karşı karşıya olduğu yorumunun yapılmasına yol açtı. Hakan Ural hastalığına ilişkin başka bir ifade paylaşmadı.

Hakan Ural’ın sağlık sorununa ilişkin yaptığı paylaşımda “Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izni ile çok iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar” ifadelerini kullandı.

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?
Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

Medya

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

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