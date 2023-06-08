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Medya Hakan Ural'dan Melek Mosso'ya tarihi ders! "Sana ne yapıldı bu ülkede?"
Medya

Hakan Ural'dan Melek Mosso'ya tarihi ders! "Sana ne yapıldı bu ülkede?"

Yeniakit Publisher
2023-06-08 13:20:00 -
Hakan Ural'dan Melek Mosso'ya tarihi ders! "Sana ne yapıldı bu ülkede?"

Aklınca kadın hakları üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan Melek Mosso isimli şarkıcı parçasına tepki yağıyor. Katıldığı ödül töreninde "Kimse beni susturamayacak" edebiyatı yapan Mosso'ya Hakan Ural'dan ders niteliğinde yanıt geldi.

Oyuncu parçası Merve Dizdar, geçtiğimiz hafta Cannes Film Ödülleri töreninde 'ezilen kadınlar' temalı bir konuşma yaparak Türkiye'yi batıya şikayet etmişti. Ardından ortalıkta "şarkıcıyım" diye gezinen gerçek adı Melek Davarcı olan Melek Mosso isimli şahıs da PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Dizdar ile danışıklı dövüş yapmış gibi aynı konu üzerinden algı yapmaya çalıştı.

Törende "Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim." diyerek ülkemizde kadınların özgürlük ve fikir hakları yokmuş gibi göstermesine sanat camiasından Hakan Ural sert tepki gösterdi.

"Sana ne yapıldı bu ülkede?"

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 'Hakan Ura'la Neyse O' programında tüm Türkiye'nin gündeminde olan Melek Mosso hakkında konuştu. Ural, "Kimse beni susturamayacak" diye Mosso'ya şu ifadelerle gönderme yaptı:

"Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Ne yapıyorsunuz ya? Yemin ediyorum size şu ülkede dostça, kardeşçe, aslan gibi yaşıyoruz. Kimlerin gazına geliyorsunuz, neyi dolduruyorsunuz? Ya bir yazsana neye engellendin sen, sana ne yapıldı bu ülkede ya!"

Ural, Mosso'nun özgürce giyip konuşma yaptığı anı göstererek şöyle devam etti:
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"Zaten bu şekilde de sanatını icra ediyor. Hatta düşün, etmiş olduğu sanatın ödülünü alıyor. Bana sakın sanat camiasını anlatma! Önce bir beni araştırarak bak. Benim 40 yılım geçti. Ayıp ya günah yazık yapmayın... Bu arada da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmış bu konuşmayı. Sayın Cumhurbaşkanımız nelere rağmen yaptığını anlatmıştı. Yüz kızarma yok, kışkırtma artık suç olmaktan çıktı, yalan söylemek artık suç olmaktan çıktı, iftira artık suç olmaktan çıktı."

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Yorumlar

adem yaman

bunlar bu ülkenin insanı sanatçısı oloamaz bunlar batının pisliklerini milletimize sanatd diye sevdirmeye çalışan kanı bozuklar afedersiniz hertürlü pisliği istedikleri şekilde yaşarlar yinide özgürlük yok edebiyatı yaparlar

Urfa

Hakan ural
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