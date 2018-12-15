SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Hakan Keleş ile iyi bir çıkış yakaladıklarını ve ligde arzu ettikleri yerde olduklarını söyledi.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teknik direktör değişiminden sonra göreve getirdikleri Hakan Keleş'in 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldığını anımsattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin geride kalan periyotta elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Otyakmaz, "Bugün itibarıyla 24 puana ulaştık. Bu hem bizi hem de taraftarımızı çok memnun eden bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sivasspor'un maç kazandıkça taraftar sayısında azalma olduğuna dikkati çeken Otyakmaz, bunun önüne geçmek istediklerini ifade etti.

Otyakmaz taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, taraftarlardan takımlarını iç saha maçlarında yalnız bırakmamalarını istedi.

Futbolcuların sakatlıktan kurtulmasının ardından zengin bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Otyakmaz, her futbolcunun oynama hevesinin kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.





- "Arzu ettiğimiz yerdeyiz"





Otyakmaz, ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki maçların hepsi zordur, üç ihtimalli bir maç. Genele baktığımız zaman bizim kazanma ihtimalimiz çok düşük. Galatasaray'da sakatlar ve cezalılar var, inşallah bu fırsatı değerlendirip oradan da puanla döneriz diye ümit ediyoruz. Sezon başında belki bu puanları düşünüyorduk ama ilk 10 hafta sonunda zorlu bir sezon geçecek diye düşündük. Hakan Keleş, Hızır gibi yetişti, şu anda arzu ettiğimiz yerdeyiz. Takımımızı oynaması gerektiği gibi oynatıyor ve sonuca da yansıyor bu. Doğru yaptığını da görüyoruz."