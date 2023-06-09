Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ilgili bomba bir öngörüde bulundu. Fidan’ın, Dışişleri Bakanı olarak Erdoğan-Esad görüşmesini hazırlayacağını belirten Öcal, “Bu zirvenin en kısa zamanda yapılması, ne kadar önemli olduğu seçim sırasında anlaşılan, Suriyeli sığınmacıların geri dönmesini hızlandırması açısından da çok önemlidir” dedi.

Öcal, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Türkiye’nin önündeki en acil dış politika meseleleri (1) Suriye ile devlet başkanları zirvesi, (2) Ukrayna’da barışın yeniden tesisi ve (3) Mavi Vatan kavramı altında gerçekleştirilen kazanımların sürdürülmesi ve off-shore petrol ve gaz aramalarının devamıdır.

Burada önemli mesele, Suriye meselesidir. Şu anda atılacak adım, Rojova denen ABD yapımı özerk bölge tiyatrosuna son verilerek Suriye’nin yeniden toprak bütünlüğünün garanti edilmesi, ülkesini terk etmiş Suriyelilerin yurtlarına dönmelerinin sağlanması ve PKK-YPG terör örgütünün Suriye dışına çıkartılması konularının karara bağlanacağı, devlet başkanları zirvesinin yapılmasıdır. Bu zirvenin hazırlığı için önce savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları zirveleri yapıldı. Hatta İran’ın da burnunu sokması sonucu bu toplantılar iki kere tekrar edildi.

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Bu toplantıların mimarı MİT Başkanı sıfatıyla Hakan Fidan idi. Şimdi Dr. Fidan Dışişleri Bakanı olarak Erdoğan-Esad görüşmesini hazırlayacaktır. Bu zirvenin en kısa zamanda yapılması, ne kadar önemli olduğu seçim sırasında anlaşılan, Suriyeli sığınmacıların geri dönmesini hızlandırması açısından da çok önemlidir.

Esad, belki Millet İttifakı kazanır ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kampanya sırasında vaat ettiği gibi Türkiye Kuzey Suriye’deki TSK varlığına kayıtsız şartsız son verir ümidiyle zirve için ayağını sürükledi durdu. Ama Dr. Fidan’ın ilk icraatı muhtemelen bu oyuna bir son vermek olacaktır.”