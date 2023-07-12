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Medya Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Herkes şaşkın
Medya

Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:43:00 -
Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Herkes şaşkın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın,“Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin önünün açılması gerekli” şeklindeki çıkışı gündem olurken, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’den dikkat çeken bir iddia geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın,“Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin önünün açılması gerekli” şeklindeki çıkışı gündem olurken, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’den dikkat çeken bir iddia geldi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “özel” yürüttüğü bir çalışma olduğunu ileri süren Erkin, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İktidarın uzun zamandır gündeminde olmayan Avrupa Birliği’ne üyelik için destek istemek (…) yeniden programa alındı ve bu son iki haftanın kararı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “özel” yürüttüğü bir çalışma iddiası var. Bu konuda da şu değerlendirme var Beştepe’de: “Derdimiz AB üyeliği değil. Ki onlar da öyle bir açılım yapmazlar. Ama Batı’nın sahtekarlığını deşifre etmek için AB üzerinden de gitmek çok anlamlı. Ayrıca teorik olarak AB süreci açılırsa (Bizim gündemimizde yok) o zaman ortaklık hukukuna kendi irademizi koyarız. Onların hukukunu ortaklık hukuku kabul etmeyiz.”

 
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