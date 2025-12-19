Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG’ye ‘sabrımız tükeniyor’ uyarısı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet etti.
Çandar, Meclis’teki konuşmasında Hakan Fidan’ın kullandığı dilin Türkiye ve Suriye’deki milyonlarca Kürt’ün kalbini kırdığını iddia ederek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyorum. Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin. Dışişleri Bakanı’nın kullandığı dil, yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye’de ve Suriye’de her yerde milyonlarca Kürt’ün kalbini kırıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hep beraber yazmaya başlayacağız’ dediği destanın yazılmasını imkansız hale getiriyor.”