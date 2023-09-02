Hakan Fidan’ın bir gülüşü Sosyal Medya’nın gündemine oturdu Videonun altına binlerce yorum yağdı! “Benim sessiz gülüşlerim vardır anlayana”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bir gazeteci: “Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla Bağdat'a ve Irak'a defalarca ziyarette bulunmuştu" deyince Hakan Fidan gülümsedi.

Onun bu gülümsemesinden binlerce yorum ortaya çıktı. İşte onlardan bazıları…



ÖNE ÇIKAN VİDEO