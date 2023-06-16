  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakan Fidan'dan Tanju Bilgiç'e kritik görev
Gündem

Hakan Fidan'dan Tanju Bilgiç'e kritik görev

Yeniakit Publisher
2023-06-16 14:34:00 -
Hakan Fidan'dan Tanju Bilgiç'e kritik görev

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

 Tanju Bilgiç

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme
Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

Ekonomi

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş
İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Gündem

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Putin ve Erdoğan'dan flaş karar" target="_blank">
Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar
Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar

Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23