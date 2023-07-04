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Gündem Hakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim çıkışı
Gündem

Hakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 15:57:00 -
Hakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan hadsiz saldırıyı kınadı.

Provokasyonların merkezi haline dönüşen İsveç, Kurban Bayramı'nın birinci günü yeni bir skandala imza attı.

Teröristlerin ve terör sevicilerin cirit attığı başkent Stockholm'deki Stockholm Camisi'nin önüne giden Irak asıllı Salwan Momika, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki gösterirken, olay bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da soruldu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile kameralar karşısına geçen Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

Fidan, “Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz.” dedi.
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İsveç’in bu tarz provokasyonları önleyememesinin NATO üyeliğini tehlikeye atabileceğini aktaran Fidan, “Gözden geçireceğiz.” diye konuştu.

Fidan, "İsveç provokasyonları engellemiyor. Startejik açıdan da güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. Olaya zaten büyük bir tepkimiz var. İsveç'in üyeliği şu anki çizgisine göre güç değil, sorun çıkarır. Söz konusu İsveç'in NATO'ya üyeliği olduğu zaman buna yük mü getireceği bir fayda mı getireceği açıktır. Bu maksatla yapılan daimi komite toplantıları var. Ayın 6'sında da NATO Genel Sekreteri davetiyle bir toplantı daha olacak. Biz hiçbir zaman, zaman baskısı kullanmayı tasvip etmedik." dedi.

Filistin’e yönelik İsrail askerlerinin saldırılarını da kınayan Bakan Fidan, “Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Dünkü Bakanlık açıklamamızda da belirttiğimiz gibi saldırıları kınıyoruz. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sükunetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Türkiye ile Mısır ilişkilerinin sorulduğu Bakan Fidan, “Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının iradesi ile bir süreç başlatıldı. Bugün aldığımız ortak kararla karşılıklı olarak büyükelçilerimizi atıyoruz. Normalleşme aşamasında büyük bir aşamayı geride bırakmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin iradesi bu yönde.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında düzenli istişarelere önem verdiklerini de aktaran söyleyen Bakan Fidan, “Karşılaştığımız sınamaların birçoğu, bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz. Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz. Ayrıca iş heyetlerimiz arasında düzenli çalışmaları öngörüyoruz.” dedi.

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