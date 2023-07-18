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Gündem Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu
Gündem

Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-18 17:08:00 -
Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

 
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