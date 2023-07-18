Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.
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