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Gündem Hakan Fidan'dan flaş hamle! Harekete geçti
Gündem

Hakan Fidan'dan flaş hamle! Harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-24 10:54:00 -
Hakan Fidan'dan flaş hamle! Harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusunu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Fidan, Guterres ile görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusunu ele aldı.

BM Sözcülüğü Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, BM ile Türkiye arasındaki yakın iş birliğini ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi de dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşın küresel etkilerine yönelik çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.


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Guterres ve Fidan'ın ayrıca Kıbrıs meselesinin yanı sıra Suriye'deki durumu da ele aldıkları aktarıldı.

 

 

 

 

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