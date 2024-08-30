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Medya Hakan Fidan’dan flaş adım! Türkiye, oyun kurucu hamleleri ardı ardına yapıyor
Medya

Hakan Fidan’dan flaş adım! Türkiye, oyun kurucu hamleleri ardı ardına yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-30 14:00:00 - 2024-08-30 11:31:09
Hakan Fidan’dan flaş adım! Türkiye, oyun kurucu hamleleri ardı ardına yapıyor

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 14. Büyükelçiler Konferansı’ndaki konuşmasını değerlendirdi. Erandaç, Türkiye’nin "stratejik sabır" politikasıyla uluslararası arenada güçlü bir aktör olma yolunda ilerlediğini belirtti. Fidan’ın açıklamalarında, Türkiye’nin Suriye’de Rusya ile ortak devriyelere yeniden başladığını ve bölgede PKK/YPG’ye karşı mücadeleye devam ettiğini vurguladığını dile getiren Erandaç, Türkiye’nin Libya ile askeri işbirliğinin de hız kazandığını ifade etti. İşte Bülent Erandaç'ın yazısı:

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 14. Büyükelçiler Konferansı’ndaki konuşmasını değerlendirdi. Erandaç, Türkiye’nin "stratejik sabır" politikasıyla uluslararası arenada güçlü bir aktör olma yolunda ilerlediğini belirtti. Fidan’ın açıklamalarında, Türkiye’nin Suriye’de Rusya ile ortak devriyelere yeniden başladığını ve bölgede PKK/YPG’ye karşı mücadeleye devam ettiğini vurguladığını dile getiren Erandaç, Türkiye’nin Libya ile askeri işbirliğinin de hız kazandığını ifade etti. İşte Bülent Erandaç'ın yazısı:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada TÜRKİYE'NİN GELECEK DIŞ POLİTİKA VİZYONUNU açıklamıştı. Hakan Fidan'ın açıklamaları içinde 2 konu çok dikkatimi çekmişti.

1) Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mizin tam bağımsız, uluslararası gündemi belirleyen, gerektiğinde OYUN KURAN, gerektiğinde OYUN BOZAN etkin ve müessir bir aktör olma konumunu güçlendirmek için yılmadan çaba göstereceğiz. 2) Yeni bir uluslararası sistemin arifesinde olan dünyaya dair duruşumuza şekil vereceğiz. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen risk ve fırsatları ele alacak çözüm odaklı somut öneriler sunacağız. Bir değişim ihtiyacı var. Büyük değişimlerin STRATEJİK SABIR VE GÜÇLÜ İRADE gerektirdiği bilinciyle, istikrarlı adımlarla ilerleyeceğiz.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın çok dikkate değer, STRATEJİK SABIR sözünün ne manaya geldiğini, daha sonra tecrübeli diplomatlarımızla konuştum.

"Bir atasözümüz var SABREDEN DERVİŞ MURADINA ERMİŞ. Anlık çıkışlar aceleyle alınan kararlar sıkıntı yaratabilir. Onun için BEKLEMEYİ BİLECEKSİN. ZAMANI KOLLAYACAKSIN. DAHA İYİ SONUÇLAR ALINMASI SÖZ KONUSU OLUR" demişlerdi.

Gerçekten, TÜRKİYE SURİYE konusunda çok akıllı hamleler yaptı. Türkiye, STRATEJİK SABIR GÖSTERDİ.

Suriye'de Rusya ile ara verilen kara devriyelerine yeniden başlandı. Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile tekrar başlayan ortak devriyenin ilki Kamışlı'da 30 kilometrelik hatta gerçekleştirildi ABD aparatı terör örgütü PKKYPG'nın bölgedeki varlığını bitirmek için devriyeler önümüzdeki günlerde artacak. Türk ve Rus birlikler, Türkiye'nin kontrol ettiği Haseke bölgesini kapsayan Derbesiye ve Amuda'da da ortak devriye atacak.

FIRAT KALKANI'NIN 8'İNCİ YILINDA ÖNEMLİ GELİŞME OLDU.

Suriye'de sınır güvenliğimiz için PKK ve DEAŞ'a karşı 24 Ağustos 2016 sabahı kahraman Türk Ordusu harekete geçti.

TSK, 2 bin 55 kilometrekarelik alanı, 7 ayda terörden temizledi. Terörden temizlenen Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey ve Mare'de, huzur ve güven sağlandı.

Türkiye'nin sağlık, eğitim ve hizmet alanındaki katkıları sayesinde bölge nüfusu 2 milyonu aştı. Irak'ta PENÇE ATILDI.

KİLİT VURULUYOR. LİBYA'DAN DA GÜZEL HABERLER VAR. Türkiye'nin çok akıllı jeopolitik hamlesi ile Libya'yı paramparça edecek Avrupa'nın desteklediği Hafter kazdığı kuyuya gönderildi.

Libya Trablus hükümeti ile Türkiye çok yakın ilişki içinde. Bingazi'deki yönetim ile Libya'nın BM trarafından kabul edilmiş hükümeti arasındaki problemleri Türkiye mekik diplomasisi çözme sürecinde.

Yakında Türkiye'nin BİNGAZİ BAŞKONSOLOSLUĞU YENİDEN AÇILACAK.

Türkiye'nin samimi, candan, insani ilişkileri Libyalı kardeşlerimizin kalbi duygularıyla karşılanıyor. Ancak bu ortaklık Emperyalist Ruhlu Avrupa'yı oldukça rahatsız ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Libya ortaklığında kıskançlığını gösterdi.

Afrika'da olup bitenlere karşı endişelenilmesi gerekiğini belirten Borrell, "Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil" diyerek itiraf etmek zorunda kaldı!

SONUÇ: TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ORTAKLAŞA DEVRİYELERİYLE, SURİYE'DE DE ABD APARATI PKK - YPG'YE KİLİT VURULMA SÜRECİ HIZLANACAK.

Türkiye ve Libya arasındaki askeri işbirliği, son dönemde önemli bir ivme kazandı. Türkiye'nin Libya'ya yönelik ASKERİ destek ve eğitim faaliyetleri, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri de güçlendirmiş durumda.

AVRUPA'NIN MORALİ BOZULMUŞ DURUMDA. YÜZYILLARCA AFRİKA'NIN KANINI EMEN AVRUPA'YA GELİNCE... ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE!"

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