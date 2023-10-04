Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması! 'Bundan sonra meşru hedef'
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelen Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin çok sert mesajlar verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde PKK terör örgütü tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Fidan, teröristlerin Suriye'den geldiğini söyledi, sınır ötesi operasyon mesajı verdi.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelen Bakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar. Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün alt yapı-üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!
Gündem
Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...