Hakan Fidan'dan çok kritik İran kararı!
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan İran'a ziyaret düzenleyecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine 3 Eylül'de İran'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada Fidan'ın ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir.
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Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.
Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."