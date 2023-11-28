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Sosyal Medya Hakan Fidan’a şaşırtan karşılama! O anlar kameraya böyle yansıdı
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a şaşırtan karşılama! O anlar kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 07:53:00 -

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barselona'da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşlarıyla birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, Gazze’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı" denildi.

SAMİMİ ANLAR

Fidan toplantıya mevkidaşı İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares tarafından samimi bir şekilde karşılandı. O anlar kameralara yansıdı.

İkilinin kucaklaşarak selamlaşmaları dikkat çekti. İspanya'nın son dönemde Filistin-İsrail savaşında Türkiye'ye yakın görüşleri savunduğu biliniyordu.
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