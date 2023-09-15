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Gündem Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil
Gündem

Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Yeniakit Publisher
2023-09-15 13:36:00 -
Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı flaş açıklamalarda "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı flaş açıklamalarda 'Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir' sözlerine yer verdi.

 

'BİRKAÇ AY İÇİNDE UYGULAMAYA GEÇMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'

Bakan Fidan açıklamalarının devamında 'Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz' dedi.

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Yorumlar

hasel

Hindistandan,Avrupaya uzayan koridora baktım.İnanın %50 uzatmışlar.Türkiyeden geçmeyen koridor uzuyor.Bunu bilinçli yapmışlar.Türkiyeyi dışlamışlar ama,tutmaz,sağlıklı olmaz.
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