Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı flaş açıklamalarda 'Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir' sözlerine yer verdi.

'BİRKAÇ AY İÇİNDE UYGULAMAYA GEÇMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'

Bakan Fidan açıklamalarının devamında 'Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz' dedi.