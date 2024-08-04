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Gündem Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi!
Gündem

Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi!

Yeniakit Publisher
2024-08-04 17:54:00 - 2024-08-04 17:54:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temasları kapsamında El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze ve Filistin halkına destek mesajları verdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunda olduğunu belirterek, "Burada bulunma amacımız, Türkiye’nin yardımlarını konuşmak değil, Gazze'de yaşanan soykırımı dünya kamuoyunun dikkatine getirmektir," dedi. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının yanı sıra, bölgede yaşanan acıların dünya kamuoyuna duyurulmasının önemine vurgu yaptı.

 Bakan Fidan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin Gazze'ye olan desteğini ve Filistin halkıyla dayanışmasını bir kez daha vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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