Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi!

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunda olduğunu belirterek, "Burada bulunma amacımız, Türkiye’nin yardımlarını konuşmak değil, Gazze'de yaşanan soykırımı dünya kamuoyunun dikkatine getirmektir," dedi. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının yanı sıra, bölgede yaşanan acıların dünya kamuoyuna duyurulmasının önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin Gazze'ye olan desteğini ve Filistin halkıyla dayanışmasını bir kez daha vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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