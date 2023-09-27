Hakan Fidan, Mirzoyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün (27 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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