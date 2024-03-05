  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doç. Dr. Güray Alpar’ın dost ve kardeş ülke Pakistan izlenimleri... Pakistan'la gönül bağımız tarihin derinliklerine uzanıyor

Abdullah Çiftçi doğruladı, doları olanlar yandı! The Simpsons dolarda büyük deprem için tarih verdi

40 senedir CHP kafasının yönettiği İzmir’de sıradan bir gün daha! İşçiler greve gitti şehirde hayat durdu

İzmir'de korku dolu anlar! Askeri helikopter zorunlu olarak iniş yaptı

İşte katil İsrail'in korkunç planı

Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

İşte bu hiç hesapta yoktu! Kıyamet füzesi ateşlenmek üzere sığınaktan çıkarıldı

Herkes merak ediyor: Çanakkale depremi İstanbul fayını tetikledi mi?

“Yeniden Refah” kolpası! Ahmet Hakan, “Ben Fatih Erbakan’ın yerinde olsam” deyip bombanın büyüğünü patlattı

Tüm Türkiye merakla bekliyordu! Yeniden Refah’tan flaş “AK Parti” kararı
Gündem Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı!
Gündem

Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 22:22:00 -
Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze için düzenlediği olağanüstü toplantıya katıldı.

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşti.

Bakan Fidan da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı
Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı

Gündem

Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici
BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici

Dünya

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici

Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!
Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!

Gündem

Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!

Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!
Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

Dünya

Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

Erdoğan'ın ziyaretinin yankıları devam ederken... Mısır'dan Gazze açıklaması
Erdoğan'ın ziyaretinin yankıları devam ederken... Mısır'dan Gazze açıklaması

Dünya

Erdoğan'ın ziyaretinin yankıları devam ederken... Mısır'dan Gazze açıklaması

Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu
Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu

Dünya

Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23