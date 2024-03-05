Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze için düzenlediği olağanüstü toplantıya katıldı.
Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşti.
Bakan Fidan da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.
Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.
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