  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet

Tüm dünya Sivas'ın köyündeki o tarlaya gözünü çevirdi! Anbean takip ediyorlar, güzel haberi bekliyorlar

CHP'li belediye başkanları birbirine girdi! Yolsuzluk itirafı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek korumasız gitti, sıra bekledi, yemeğini yedi!

Doğalgaz ve petrol derken Türkiye o enerji kaynağı için hareket geçti! Her yerden adeta fışkırıyor

Türk tarımını kurtaracak gelişme! Bilim insanlarımız buldu, müthiş keşif müthiş

Dünyadaki kuraklık Türkiye'ye yaradı! İhracatta rekor geldi

Rothschild ailesi Türk şirketini satın aldı! Şüphe uyandıran olay

Bakanlık uyarı yayınladı! Sınır kapısı kapatıldı

Lavrov: Nükleer silahlar dış tehditlere karşı tek yanıt
Siyaset Hakan Fidan Irak'a gidiyor! Barzani ile de görüşecek
Siyaset

Hakan Fidan Irak'a gidiyor! Barzani ile de görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-08-21 15:59:00 -
Hakan Fidan Irak'a gidiyor! Barzani ile de görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bu hafta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bu hafta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği belirtildi.

Bakan Fidan'ın, Bağdat ve Erbil'de üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi. Bakan Fidan, Erbil ziyaretinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin yanı sıra IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde Erbil-Ankara ilişkileri ele alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23