Hakan Fidan Irak'a gidiyor! Barzani ile de görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bu hafta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bu hafta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği belirtildi.
Bakan Fidan'ın, Bağdat ve Erbil'de üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi. Bakan Fidan, Erbil ziyaretinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin yanı sıra IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde Erbil-Ankara ilişkileri ele alınacak.