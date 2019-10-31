Hakan Fidan ilk kez konuştu! Barış Pınarı Harekatı ne zaman bitecek?

Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine katılan Habertürk yazarı Negahan Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi.

29 Ekim cumhurbaşkanlığı resepsiyonundan notlar aktaran Alçı, Barış Pınarı Harekatı hakkında soru sorduğu Fidan'ın cevabını paylaştı:

MİT Başkanı'na göre bu operasyon ne zaman biter?

"Ekim resepsiyonunda çok sayıda insan ile konuştum ama önce baş başa ve sakince sohbet etme imkanı bulduğum MİT Başkanı Hakan Fidan’dan bahsetmek isterim. Sayın Fidan’a operasyonun tamamen bitmesi ile ilgili bir tarih verip veremeyeceğini sorduğumda 'Zaten hedeflenen bölgeyi temizledik. Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı' yanıtını aldım.

Fidan bu operasyonun başarısının en kilit isimlerinden biri. MİT’in titiz çalışması, öncesinde bölgenin bütün detayları ile fotoğrafını çıkarması, YPG’li teröristlerin koordinatlarını tespit edebilmesi sayesinde çok kısa bir sürede Türkiye istediğini aldı."