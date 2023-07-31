Hakan Fidan görüşmesi sonrası İsveç'ten açıklama

İsveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "en ciddi güvenlik durumunu" yaşadığını belirten Kristersson, "Kur'an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız." ifadesini kullandı.

"Yasal mevzuatı analiz ediyoruz"

İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

"Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."

Bakan Fidan görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile bugün telefonda görüşmüş, iki mevkidaş Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırıları ele almıştı.

Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden Türkiye'nin somut adımlar beklediğini kaydetmişti.

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Öte yandan AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem'e 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

Polis, bu ikilinin, hafta içinde de Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ve Stockholm'ün İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istediğini ve bu izinlerin beklediğini söyledi.

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.