Hakan Fidan dünyayı salladı: 'Görünmez el' sahnede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Meclis'te mazbatasını aldıktan ve yemin ettikten sonra yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Erdoğan, "Türkiye bugün, dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ HAKAN FİDAN'A EMANET

Yeni kabinede en çok dikkat çeken isim 13 yıl boyunca MİT Başkanlığı görevini yürüten Hakan Fidan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olarak atadı.

AMERİKAN FORBES'TEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Hakan Fidan'ın yeni kabine yer alması dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Amerikan Forbes dergisi, 'Hakan Fidan: Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu' başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımladı. Güney Yıldız imzalı analize göre, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanması yalnızca bürokratik bir görev değişikliği değil, ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Orta Doğu'nun siyasi labirentine her dış paydaşa açık bir çağrı.

''BOŞLUKTA KÖPRÜ KURACAK''

Söz konusu analizde Hakan Fidan'ın yıllardır kendi istihbarat portföyünü kullanarak Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine katılımını dikte ettiği yorumunu yapıldı. Forbes, şimdi Dışişleri Bakanlığı koltuğunun küresel sahnede silinmez bir iz bırakmak için esaslı bir fırsat sunduğunu yazdı: "Fidan şimdi adını gazetelere yazdıracak, harekete geçirdiği olağanüstü süreçleri onaylayacak, istihbarat toplama ve politika belirleme arasındaki boşlukta köprü kuracak."

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''GÖRÜNMEZ EL''

Hakan Fidan'ı halihazırda zaten Türkiye'nin en önemli dış politika aktörlerinden biri olarak tanımlayan Güney Yıldız, BBC muhabirliği yıllarından Birleşik Krallık parlamentsu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki danışmanlık ve düşünce kuruluşlarındaki analistliğe kadar uzun süredir konuştuğu herkesin Türk dış politikasındaki MİT etkisinden söz ettiğini kaydetti. Pakistan'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan ABD'ye farklı ülkelerden isimlerle yaptığı sohbetlerde Türkiye'nin global faaliyetlerine yön veren MİT'in 'görünmez bir el' olarak tanımlandığını aktaran analist, şu ifadeleri kullandı;

''Geniş uluslararası bağlantıları sayesinde Fidan, küresel siyasetin karmaşık dünyasında Türkiye'nin stratejik navigasyonunun birincil tasarımcısı olarak öne çıktı. Bu sebeple, son ilerlemesi şaşırtıcı değil, onunla etkileşime girenler tarafından kabul edilen, yeteneklerinin bir doğrulaması. Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tırmanan Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki karmaşık uzlaşmaların ortasında Türkiye'nin dış politikasına liderlik edecek daha tecrübeli bir operasyon istediğini gösteriyor.''

''YENİ SAYFA AÇIYOR''

Analizin devamında ise şunlar kaydedildi; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan arasındaki birliktelik, Türkiye'de diplomatik, siyasi ve askeri alanları kapsayan etkileyici bir dış politika uzmanlığı portföyü sunuyor. Nihayetinde, Fidan'ın dışişleri bakanı olarak başarısı, Türkiye'nin çıkarları ile komşularının ve müttefiklerinin çıkarlarını dengeleme yeteneğine bağlı olacaktır. Ayrıca ülkenin karmaşık iç siyasetini de yönetmesi gerekecek. Fidan yönetimindeki Türkiye'de istihbarat ve siyasi liderliğin kaynaşması, ülkenin gelişen dış politikasında dostlar ve düşmanlar için potansiyel olarak zorlu yeni bir sayfa açıyor."