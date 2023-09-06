Hakan Fidan AB temsilcisinin yüzüne karşı söyledi! Cesur olmanızı bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyeliğinin önünün açılması elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dikkat çekti. Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmak büyük bir hata olacaktır. AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa etkisinin gereklerini yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ

"Yaşadığımız depremin ardından gösterilen dayanışma bizim için çok önemliydi. Umarım bu gelişme ilişkilerin her alanına yandır. Bugün üyelik konusundaki kararlığımızı yineledik.

Somut adımlar görmek istediğimizi vurguladık. Gümrük birliğinin güncellenmesine öncelik veriyoruz. Bu her iki tarafında çıkarına olacaktır.

AB'DEN DAHA CESUR OLMASINI BEKLİYORUZ

Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasında. Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konusundaki beklentimizi de ilettim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düzensiz göç sorununu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Bugünkü görüşmemizde sayın Varhelyi'ye yeniden söylediğim gibi Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz.

AB'den İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz."

PKK/YPG VE ARAP AŞİRETLERİ ARASINDAKİ ÇATIŞAMALAR

Bakan Fidan soru-cevap kısmında Suriye'de Arap Aşiretleri ve terör örgütleri arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi vekritik bir çağrıda bulundu:

"Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline baş kaldırması öngördüğümüz bir husustu. Bizim Suriye politikamızın önemli bir ayağı da Suriye'deki halkların toprağından sürülmemesi kapsamında.

ABD destekli YPG'nin Arap topraklarını işgal ederek onları boyunduruk altına aldı. Bunlariki toplum arasında kan davasına varacak sonuçları doğuracak. Kürtler ve Araplar arasına ekilen fitne tohumlarının rehabilitasyonu uzun sürecek.

Bölgedeözelikle Arapların YPG eliyle baskı altına alınma politikasına son verilmeli. YPG'nin meşru bir güç gibi gösterilmesine artık bir son verilmeli. Buolmazsa gördüğümüz çatışmalar sadece başlangıç olur."