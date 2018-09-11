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Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu açıklaması: Eleştiriler beni çok üzdü

Milli Takımımızın İsveç'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

11 Eylül 2018 Salı 02:06
Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu açıklaması: Eleştiriler beni çok üzdü
Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirirken, Rusya maçı sonrasında yapılan eleştirilere de çok üzüldüğünü söyledi.
 
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonundaki açıklamaları...
 
''Çok mutluyum. Rusya maçından sonra çok üzgündüm, çok eleştirildim. İçimde tuttum hepsini. Bu maçta çok gol atmak istedim. Yendik. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bizi çok eleştirdiler. Burası milli takım, bizim zamana ihtiyacımız var. Her gün beraber idmana çıkmıyoruz, her zaman berabere maça çıkmıyoruz. Soyunma odasında da atmosfer çok iyi. Bugün iyi bir maç sergiledik. Adamlar bir kere geldi, gol attı. Gereksiz goller yiyoruz. Önde iyi işler yapıyoruz. Bazen sonunu getiremiyoruz ama önemli olan kazanmaktı. Biz bir aileyiz, biz milli takımız. Eleştiriler beni çok üzdü. 3 net pozisyonum vardı (Rusya maçı). Bunları ben de biliyorum, söylemelerine gerek yok. Emre Akbaba'yı da tebrik ediyorum, inşallah böyle devam ederiz.''
Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 02:06
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. A Milli Futbol takımı
  3. İsveç
  4. Türkiye
  5. UEFA Uluslar Ligi

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