Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Salgın arasından sonra Milan'daki en golcü sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

"Kendime çok iyi baktım "

Çalhanoğlu, "Pandemi öncesi Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım, büyük bir cevap verdim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pandemide kendime çok iyi baktım. Beslenmede, fiziksel konuda kendime bir hoca tuttum. Evde çalışıp, dışarıya çıkamamak bizi çok etkiledi. Herkesten fiziksel anlamda öndeydim idmanlar başladığında. Bütün değerlerim her zaman en yüksekteydi. Zor bir süreçten sonra 12 maçı atlattık. istediğim pozisyonda oynadım, kendimi iyi hissettim." dedi.

"En rahat pozisyonum forvet arkası"

Çalhanoğlu, "Yorumları da okuyorum. 'Milli takımda neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem." açıklamasını yaptı.

"Gelecekte çok şeyler başaracağım"

Çalhanoğlu, "Rakamlar her şeyi söylüyor. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynayamıyorum. Sonrasında yedek oturmuyorum. Otursam bile hocalarım bana sebebini söylüyorlar.Ben bundan sonra da kendime güveniyorum. Daha birçok şey göreceksiniz. Daha yeni başlıyorum. 26 yaşındayım, inanıyorum ki gelecekte çok şeyler başaracağım." dedi.

"Milan bana çok güveniyor"

Çalhanoğlu, "İtalyan basınına da söyledim. İtalya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Milan bana çok güveniyor. Sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler oldu. O konuda fazla bir şey söyleyemem, menajerim hallediyor, ben futboluma bakıyorum." ifadelerini kullandı.

"Birbirimizle iyi anlaşıyoruz"

Çalhanoğlu, "Rebic, sol açık oynuyor. Önümde Zlatan oynuyor. Zlatan zaten topu biliyor, klas bir oyuncu. Onunla ikiye birlerde çok iyi anlaşıyoruz. Rebic de arkaya iyi koşan oyuncu, ben de bunu istiyorum zaten. Üçümüz çok iyi anlaştık. Ne yapacağımızı biliyoruz çünkü. Üçümüz de kalitemizi biliyoruz ve birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Biz, her zaman Juventus'u yenmek için çıkıyoruz sahaya. Almanya'da sadece 3 büyük kulüp var bana göre: Dortmund, Bayern Münih, Leverkusen. İtalya'da birçok kulüp var. Kaliteli takımlar ve kaliteli oyuncuları var." dedi.

Galatasaray açıklaması

Galatasaray taraftarlarının "Bir gün buluşacak mıyız?" sorusuna Hakan Çalhanoğlu: "İnşallah bir gün buluşacağız." cevabını verdi.